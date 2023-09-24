يطو: “حققنا الأهم في مواجهة مولودية البيض”

اعتبر قائد فريق وفاق سطيف، نسيم يطو، بأنه وزملائه نجحوا في تحقيق الأهم أمام مولودية البيض، من خلال حصدهم للنقاط الثلاثة.

وصرح نسيم يطو، عقب هذا الفوز، للصفحة الرسمية للوفاق: “حققنا الأهم في مواجهة مولودية البيض، بحصدنا للنقاط الثلاثة”.

كما أضاف: “بعد تسجيلنا هدفين، سعينا للحفاظ على تقدمنا في المباراة، من أجل انهاء اللقاء بهذه النتيجة”.

وتابع نسيم يطو: “نطمح للمواصلة على هذا النسق في قادم الجولات، والظفر بالمزيد من النقاط تحت اشراف المدرب الجديد”.