يعادل إنفجار 500 قنبلة ذرية.. تركيا تكشف أهوال كارثة الزلزال

كشفت إدارة الكوارث التركية، اليوم السبت، أن البلاد تواجه كارثة تفوق بكثير ما تم توقعه.

وقالت الوكالة: “نقوم بتحليل زلزالين حدثا في 6 فيفري، مدة الزلزال الأول 65 ثانية. وهذا الوقت الذي كان له تأثير مدمر. والثاني مدته 45 ثانية، والمنطقة اهتزت بشدة لمدة دقيقتين تقريباً”.

وأضافت الوكالة: “أكثر من ألفي هزة ارتدادية حدثت حتى الآن وهي مستمرة”. مشيرة إلى أنه لا يوجد تدفق للحمم البركانية أو الرماد البركاني أو تسرب للنفط أو الغاز في مناطق الزلزال.

ومن جهته، قال مدير عام الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد”: “الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية”.

ووفي وقت سابق، ذكرت الإدارة أن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 20665.

وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي.

وتسابق فرق الإنقاذ الزمن في اليوم الخامس بعد الكارثة، حيث تتضاءل فرص العثور على ناجين، لكن الأمل يبقى موجودا.