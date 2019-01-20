يعاملون معاملة VIP..”البزناسية” يفرضون منطقهم بميناء وهران

كشف النائب، نور الدين بلمداح، اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين يزاولون نشاطاً غير مرخص به، فرضوا منطقهم بميناء وهران.

وأوضح في منشور له بفيسبوك، أن البعض من أعوان الجمارك العاملين بميناء وهران قد تواطئوا مع هؤلاء البزانسة.

وقال “في جولة بميناء أليكانت نرى العجب، هناك بزناسية، أقاموا دولتهم وقانونهم الخاص بتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك بميناء وهران”.

وأشار في تصريح لـ “النهار” حول الموضوع، أنه من غير المعقول أن تدخل كل هذه السلع، وتمرّ بسلاسة من ميناء وهران، في كلّ رحلة.

وأكد أنه تحدث كنائب، في عديد المرات حول هذا الموضوع، داخل قبة البرلمان أو في الإجتماعات مع إطارات الجمارك.

وكان آخرها، شهر جويلية الفارط، في ميناء وهران، إذ يتم محاسبة الجالية على دراجة هوائية، وهدايا، ويطلبون منهم إنزال أغراضهم.

وحذر النائب، نور الدين بلمداح، من هذه الظاهرة، التي تشكل خطورة على الأمن والإقتصاد الوطني.