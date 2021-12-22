يعاني من مُشكل صحي.. دولور يُثير القلق في فرنسا

يثير أندي دولور القلق في نيس، بسبب ممشكل صحي تعرض له في الأيام الماضية، سيمنعه من اللعب أساسيا.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن “الغجري” لن يبدأ آخر مباراة في 2021، بعدما أظهرت الفحوصات معاناته من آلام على مستوى الظهر.

وشدد ذات المصدر على أن دولور، سيبدأ مواجهة اليوم الأربعاء أمام لانس بديلا، إن فارقته الآلام في الساعات القادمة.

هذا وكان الطاقم الفني لنيس، ينوي أصلا إحالة رأس الحربة على مقاعد البدلاء، في ظل تراجعه مستواه خلال الأسابيع الأخيرة.