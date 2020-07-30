يعتبرحادث المرور ثالث اليوم.. وفاة إمرأة واصابة شيخ في انحراف سيارة بالبويرة

خلف حادث مرور اخر وقع بالبويرة امرأة متوفية في عين المكان وجريح.

حادث المرور وقع على الساعة 20:37 بالطريق الوطني رقم 15 ببلدية اغبالو شرق ولاية البويرة و تمثل في انحراف سيارة نقل جماعي “j5 “.

وخلف الحادث مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 55 سنة ، ووفاة امرأة تبلغ من العمر 54 سنة.

الحادث يضاف الى جملة الحوادث التي شهدتها ولاية البويرة عشية عيد الاضحى المبارك كلها سببها السرعة المفرطة وعدم احترام قواعد السياقة.

حيث ادت حوادث المرور الى تسجيل ثلاتة وفيات بداية بوفاة امام مسجد حي “ليزالمو” بالبويرة ووفاة طفلة تبلغ من العمر ستة سنوات بحادث مرور بالطريق السيار شرق غرب، نهاية بوفاة امرأة في عقدها الخامس واكثر من 7 ضحايا لهم اصابات متعددة.