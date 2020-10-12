يعتبر أولى بطولاتها بالدراما.. هنا الزاهد تبدأ تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”

فن وثقافة
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يعتبر أولى بطولاتها بالدراما.. هنا الزاهد تبدأ تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر”
بقلم نسرين محفوف

بدأت الفنانة المصرية، هنا الزاهد، اليوم الاثنين، تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد حلوة الدنيا سكر.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، حيث تخوض به هنا أولى بطولاتها  في عالم الدراما التليفزيونية.

ويعتمد المسلسل على حكايات منفصلة كل حكاية فيها 5 حلقات، مرشح للعرض نهاية العام الجاري.

وتدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد فيلم “الغسالة” والذى تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي.

وشارك في بطولته هنا الزاهد، محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي وطاهر أبو ليلة.

مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.


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