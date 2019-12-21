يعتبر رجل ثقة لدى الرئيس تبون.. تعرف على الأمين العام الجديد لرئاسة الجمهورية

عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، محمد الامين مسايد امينا عاما لرئاسة الجمهورية.

وقد شغل محمد الأمين مسايد، منصب مدير ديوان الوزير الأول سنة 2017، حين كان عبد المجيد تبون وزيرا أولا.

محمد الأمين مسايد من مواليد 07/09/1951 في مغنية بتلمسان، خريج معهد الدراسات السياسية (جامعة الجزائر)، والمدرسة الوطنية للخزينة (باريس ــ فرنسا).

سبق له أن تقلد مناصب عديدة في مختلف الوزارات منذ 1982، حيث شغل في الفترة من 1982 إلى 1989 منصب مدير فرعي بوزارة المالية.

ثم في 1990 شغل منصب مدير فرعي بالوزارة الأولى، قبل أن يعين في 1991 كمدير إدارة الوسائل بالوزارة الأولى.

وفي 1994 شغل منصب رئيس ديوان رئيس الحكومة، ثم رئيس ديوان وزارة التجارة في 1996.

وتقلد في الفترة ما بين 2002 إلى 2013 منصب رئيس مجلس مديري شركة تسيير مساهمات الدولة لـمجمع “السياحة والفندقة” وهي شركة ذات أسهم.

وقبل ذلك وتحديدا في 1999، شغل منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير الفندقي “الجزائر”، قبل أن يعين في 2013 كرئيس لديوان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الى غاية 2016.

وبعد أن قرر تبون الترشح للانتخابات الرئاسية، عين مسايد محمد الأمين، مديرا لحملته الإنتخابية، خلفا لعبد الله بعلي.