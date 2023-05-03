يعقوبي :”قمنا بطي صفحة السنغال وجاهزون لمواجهة الكونغو”

كشف لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يعقوبي نذير عن جاهزيته ورفقائه لمباراة الكونغو المقبلة.

وقال يعقوبي نذير في تصريحه خلال المنطقة المختلطة “قلبنا الصفحة وأصبحنا نفكّر في مباراة الكونغو لتنشيطها والفوز بها. سنلعب المباراة المقبلة على أمل الفوز بالنقاط الثلاث لا غير “.

كما وجّه يعقوبي نذير رسالة إلى الجمهور الجزائري”رسالتي إلى الجمهور لكي يقفوا معنا، أتمنى حضورهم بقوة في المباراة المقبلة من أجل دعمنا و الفوز”.

وختم يعقوبي “أشكرهم على دعمنا في المباراة الماضية رغم الخسارة أمام السنغال”.

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