يعمل بدون أنترنت.. إطلاق تطبيق لاستكشاف الأفلام الجزائرية

أقدم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري على إطلاق تطبيق تفاعلي بصيغة “APK”. من شأنه تقديم تجربة مبهرة وفريدة من نوعها لاستكشاف الأفلام الجزائرية.

ويأتي هذا تطبيقًا لتوصيات وزارة الثقافة والفنون لتوسيع وتعميم الرقمنة في كل المؤسسات الثقافية تحت الوصاية. وفي خطوة لتثمين المنتوج السينمائي الذي تزخر به الجزائر.

وأشارت وزارة الثقافة أن تطبيق “الملصقات الحية” أو “live posters” يُحوّل الملصقات الورقية للأفلام الجزائرية إلى صور حيّة.

كما يسمح للمتصفح من مشاهدة الملخصات المشوقة للأفلام والولوج إلى تاريخ السينما الجزائرية عبر البطاقات التعريفية لكل فيلم.

من مميزات هذا التطبيق أنه يعمل بدون أنترنت، ويتعرف على الأفلام الجزائرية أينما كانت مطبوعة. سواء كانت ملصقات حائطية أو مطبوعة على الكتب والمجلات أو حتى على شاشات الهواتف النقالة.

كما يُمكن للمُهتمين تَحميل التّطبيق عبر المسح الرّقمي للكود الموجود في الصورة المرفقة بالمنشور.

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