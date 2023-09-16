يعيش: “حققنا الفوز بنتيجة مرضية في مواجهة مولودية وهران”

أبدى مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، رضاه التام عن مردود فريقه، والنتيجة التي انتهت عليها مباراتهم أمام مولودية وهران، ضمن الجولة الاولى من البطولة المحترفة.

وصرح المدرب ياعيش، لتلفزيون “النهار”: “قدمنا أفضل ما لدينا للظهور بمستوى جيد في مواجهة مولودية وهران”.

كما أضاف: “المنافس خلق لنا بعض المشاكل في المرحلة الأولى، قبل أن نتمكن من ايجاد الحلول اللازمة في الشوط الثاني”.

وتابع عبد القادر يعيش: “تمكنا من تسجيل هدفين في هذه المباراة، وتحقيق الفوز، ونحن راضون بهذه النتيجة”.