يعيش: “ضيعنا فوزا في المتناول أمام سريع غيليزان”

أبدى المدرب نصر حسين داي، عبد القادر يعيش أسفه لنتيجة التعادل السلبي، التي انتهت عليها المواجهة التي جمعتهم بالضيف سريع غيليزان ضمن الجولة الـ34.

وصرح يعيش، لتلفزيون “النهار”: “خضنا مباراة في القمة، لكن للأسف، ودون أدنى شك، ضيعنا نقطتين كانت في متناولنا”.

وأضاف مدرب النصرية: “كنا قادرين على التسجيل في أي لحظة، لطن للأسف التسرع حرمنا من ذلك في العددي من الفرص”.

يذكر أن نصر حسين داي، يتواجد في المركز الـ17، برصيد 37 نقطة، بينما يحتل سريع غيليزان المركز الـ11 برصيد 42 نقطة.