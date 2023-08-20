يعيش: “كنا نستحق التعادل على الأقل أمام باندل النيجيري”

تحدث مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، عن هيزمتهم، أمام نادي باندل النيجيري، مؤكدا بأن فريقه كان يستحق الخروج بالتعادل على الأقل.

وصرح يعيش، للصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “شخصيا أتأسف على بعض الأمور التي حدثت في هذه المباراة، كونه منطقيا كنا نستحق الخروج بالتعادل”.

كما أضاف: “لاحضنا فارق في مستوى جاهزية لاعبينا، كون بعض العناصر لازالت بعيدة عن مستواها الحقيقي”.

وتابع عبد القادر يعيش: “عناصرنا قدمت كل ما لديها في هذه المباراة، لكن عجزنا عن تعديل النتيجة، وخسرنا المباراة، لكن سنحضر أنفسنا للظهور بالمستوى المطلوب في لقاء الاياب بالجزائر”.

يذكر ان أولمبي الشلف، انهزم أمس السبت، بهدف دون رد، على يد مضيفه باندل النيجيري، برسم لقاء ذهاب الدور التمهيدي الاول من كأس الكاف.