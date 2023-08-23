يعيش: “نحضر بجدية لتجاوز عقبة باندل والتأهل للدور المقبل من كأس الكاف”

تحدث عبد القادر يعيش، مدرب أولمبي الشلف، عن التحضيرات التي يجريها فريقه تحسبا لاستقبال نادي باندل، ضمن لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لكأس الكاف.

وصرح يعيش، للصفحة الرسمية للفريق: “بعد هزيمتنا في مباراة الذهاب أمام نادي باندل، كل اللاعبون واعون بالمهمة الصعبة التي تنتظرهم في لقاء العودة”.

كما أضاف: “حاليا نحضر بجدية، وفي أفضل الظروف لمباراة العودة، من أجل تحقيق الفوز وبلوغ الدور المقبل”.

وتابع عبد اقلادر يعيش: “هدفنا تحسين مردودنا في لقاء العودة، مع تفادي الأخطاء التي ارتكبناها في لقاء الذهاب، بهدف تحقيق الفوز والتأهل”.

يذكر أن فريق باندل النيجيري، فاز في لقاء الذهاب من هذا الدور التصفوي الأول، على ضيفه أولمبي الشلف، بهدف دون رد.