يعيش: “نقص الفعالية الهجومية كلفنا الإقصاء من كأس الكاف”

أبدى مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، أسفه لخروج فريقه من الدور التمهيدي الأول لكأس الكاف، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

وصرح يعيش، عقب اقصائهم أمام فريق باندل النيجيري: “للاسف هذه هي كرة القدم، رغم آداء لاعبينا أقصينا من الدور الأول لكأس الكاف”

كما أضاف: “افتقدنا الفعالية الهجومية في هذه المبارا، كوننا لم نحظى بالوقت الكافي لتحضير هذه المباراة بجدية”

وتابع عبد القادر يعيش: “آداء لاعبينا كان مقبول على العموم باستثناء نفص الفعالية أمام المرمى، والآن سنحول تركيزنا إلى البطولة الوطنية”.

يذكر أن أولمبي الشلف، أقصي من الدور التمهيدي الأول لكأس الكاف، بعد هزيمته أمام باندل النيجيري في لقاء الذهاب بـ(1-0)، وتلقيه هزيمة ثانية في لقاء العودة بالجزائر، بضربات الترجيح.