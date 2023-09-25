يعيش يضع لاعبيه أمام اختبار جديد

قرر مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، اخضاع لاعبيه لاختبار جديد، من خلال برمجته مباراة ودية تحضيرية.

وكشفت إدارة الشلف، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن برمجة مباراة تحضيرية في مواجهة فريق أولمبيك واد الفضة.

وأضاف ذات المصدر، بأن هذه المواجعة التحضيرية، مقررة يوم غد الثلاثاء، بملعب “محمد بومزراق” انطلاقا من السادسة مساء.

ويأتي هذا سعيا من المدرب عبد القادر يعيش، للحفاظ على جاهزية لاعبيه، وخلق انسجام أكبر، تحسبا لقادم جولات البطولة المحترفة.