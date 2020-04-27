يعيش يقترب من العارضة الفنية لاتحاد بسكرة

يتجه المدرب الجزائري عبد القادر يعيش، لتولي العاضة الفنية لفريق اتحاد بسكرة، خلفا للمدرب السابق نذير لكناوي.

وكشف مصادر صحفية، عن توصل ادارة اتحاد بسكرة لاتفاق مبدئي مع المدرب يعيش، ليقود هذا الأخير الفريق في باقي مشوار الموسم الجاري حال استئنافه.

ويعول مسؤولو اتحاد بسكرة على المدرب السابق لاتحاد بسكرة، في اعادة فريقهم الى السكة الصحيحة في قادم المباريات، وضمان البقاء ضمن المحترف الأول.

يذكر أن فريق اتحاد بسكرة يتل المركز الابع عشرة، في ترتيب المحترف الأول، برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقب المهددين بالسقوط للمحترف الثاني.