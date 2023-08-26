يعيش يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة باندل النيجيري

كشف مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر يعيش، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة نادي باندل النيجيري لحساب كأس الكاف

ونشرت الصفحة الرسمية لاولمبي الشلف، قائمة لاعبي الفريق الذين سيبدأون هذه المباراة ضمن التشكيلة الأساسية.

ويعول المدرب يعيش، على عزيمة لاعبيه، لتدراك هزيمتهم في لقاء الذهاب بـ(1-0)، وتحقيق التأهل للدور المقبل من كأس الكاف.

يذكر أن أولمبي الشلف، يواجه اليوم السبت، نادي باندل النيجيري، بملعب “الرويبة”، برسم لقاء العودة من الدور التصفوي الأول لكأس الكاف.