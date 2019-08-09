يقتل أم أبنائه الثلاثة طعنا في بيت أهلها بالمنصورة في البرج

بعدما بلغه أنها رفعت قضية خلع ضده

اهتزت بلدية المنصورة، غرب برج بوعريريج، على وقع جريمة بشعة أقدم فيها زوج على قتل زوجته بوحشية، بعد أن وجه لها عدة طعنات على مستوى البطن والصدر.

قبل أن يتركها جثة هامدة تسبح في الدماء داخل بيت أهلها. الجريمة وقعت عندما دخل الزوج ومعه سكين إلى

بيت أهل زوجته، أين كانت الضحية متواجدة، بسبب خلافات بينهما، دفعت بها إلى البقاء في بيت أهلها، وأكدت

مصادر مقربة من الجاني والضحية أن الزوجين كانا يعيشان في شجار دائم ومشاكل بينهما دفعت بالزوجة إلى

مغادرة بيت الزوجية، ونظرا لطول فترة الخلافات، أكدت مصادرنا أن الزوجة قامت بطلب الخلع، وبمجرد بلوغ

الخبر إلى الزوج راح يحمل سكينا ودخل إليها في بيت أهلها ووجه لها طعنات قاتلة أصابتها في مناطق متفرقة من جسمها.

وبعد نقلها إلى مستشفى المنصورة ثم تحويلها إلى مستشفى برج بوعريريج، حاول الأطباء إنقاذها بإجراء

عمليات جراحية، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات البليغة وفقدان كميات كبيرة من الدماء.

هذا وألقت مصالح الأمن القبض على الجاني وأودعته الحجز، وباشرت تحقيقا معمّقا في الجريمة التي هزت

أركان بلدية المنصورة وولاية برج بوعريريج، وتركت أسى كبيرا في أوساط السكان.