يقتل إمرأة ويصيب إبنتها بـ”بوشية”ويهرب بمستغانم

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت ابنتها بجروح جراء اعتداء بسلاح أبيض بحي “الحرية” بمدينة مستغانم. حسبما أفادت به اليوم الأحد مصالح الأمن الولائي.

وأوضح بيان لذات المصالح أن التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الجنائية بأمن ولاية مستغانم بينت أن الاعتداء الذي تم أمس السبت بالسلاح الأبيض.

وهو سكين من الحجم الكبير من نوع “بوشية” كان من طرف شخص اعتاد التردد على هذه الأسرة.

وقامت المصالح الأمنية وفقا لذات البيان بتحديد هوية الجاني وحجز السلاح الأبيض بمسرح الجريمة والتحري عنه إلى غاية توقيفه.

وكانت مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى “أرنستو شيقيفارا”.

استقبلت في حدود الحادية عشرا صباح أمس السبت امرأتين مصابتين بجروح بليغة على مستوى البطن وفي أنحاء متعددة من الجسم.

وتوفيت الأم وعمرها 40 سنة متأثرة بجراحها في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.

فيما بقيت ابنتها عمرها 17 سنة تحت الرعاية الطبية المركزة .