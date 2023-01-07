يقتل جاره بسبب خلاف حول الباركينغ ببومرداس

إهتزت ولاية بومرداس مساء اليوم السبت على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها كهل على يد جاره بسلاح ناري.

وحسب ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي الجريمة وقعت بعد خلاف بين الجاني والضحية يدعى محمد. ح” يعمل على خط مرزوقة -بودواو حول مكان ركن الحافلة. ليتطور إلى توجيه الجاني طلقات نارية للضحبة اردته قتيلا.

وعلى إثر ذلك تنقلت مصالح الامن المختصة إقليميا من اجل تطويق المكان. وفتح تحقيقا في ملابسات الجريمة. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث.