يقتل جاريه الشقيقين بعد خلاف حول خردوات الحديد في أم البواقي!

الجريمة شهدتها منطقة “أولاد حملة”

اهتزت، ليلة أول أمس، بلدية “أولاد حملة” المعروفة عند عامة الناس في ولاية أم البواقي باسم “بيرطو”، بمعية منطقة “أولاد سمايل” التابعة لبلدية “التلاغمة” في ولاية ميلة، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شقيقان من عائلة “جدي”، ينحدران من بلدية “سوق نعمان” ويقطنان بمنطقة “أولاد سمايل”.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن أحد الضحيتين تم قتله في منطقة النشاط الصناعي في “أولاد حملة”، فيما توفي الآخر بمستشفى “سليمان عميرات” بعين مليلة، متأثرا بجروحه وإصاباته الخطيرة.

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن الشقيقين تعرضا إلى اعتداء عنيف بواسطة أسلحة بيضاء من طرف شخص من سكان منطقة “أولاد سمايل”، يعتقد أنه جارهما.

وكشفت المصادر بأن أسباب هذه الجريمة تعود إلى سوء تفاهم بين الضحيتين والقاتل، وقع قبل حادثة الجريمة حول صفقة خردوات الحديد في “أولاد حملة”، ومن ثم انطلقت شرارة الحقد والغلّ بينهم، حيث اشتبكوا قبل الحادثة وتمّ فضّ المشاجرة، إلا أن العداوة استمرت إلى غاية وقوع الجريمة، التي أدت إلى مقتل رجلين بسبب خردة الحديد.

وحسب مصادر “النهار”، فإن مصالح الدرك أوقفت الجاني، لكن معلومات أخرى أشارت إلى أن الجريمة نفذها المتهم الرئيسي مع شركاء آخرين، وأن الجهات الأمنية تواصل تحرياتها ونقل أقوال كل من له علاقة بالحادثة لمعرفة كل تفاصيلها، قبل إحالة ملف القضية على عميد قضاة التحقيق لدى محكمة عين مليلة لمباشرة التحقيق القضائي.