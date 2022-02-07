يقتل زوجته الحامل ضربا بشماعة ملابس في “الرمشي” بتلمسان!

الجريمة وقعت بعد خلافات زوجية بينهما

اهتزت منطقة “الرمشي” شمال ولاية تلمسان، ليلة أول أمس، على وقع جريمة قتل بشعة هزّت سكون الجهة الشمالية بأسرها، وكان الجاني فيها هو ربّ أسرة والضحية هي زوجته.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية لـ “النهار”، إن الجريمة وقعت في أعقاب نشوب خلافات زوجية، يجهل سببها، بين ربّ الأسرة وزوجته لينشب شجار بين الزوجين سرعان ما تحول إلى جريمة قتل مروّعة.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن الزوج قام في ثورة غضبه برفع شماعة ملابس وراح ينهال بواسطتها ضربا على رأس زوجته، لتسقط الأخيرة أرضا، وتلفظ أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث.

ووفق ما علم من مصادر موثوقة، فإن مصالح الأمن نجحت في توقيف المشتبه فيه الذي يخضع لتحقيقات واسعة في ملابسات هذه الجريمة الكراء.

وحسب ذات المصادر، فإن الزوجة التي كانت قيد حياتها حاملا كانت تشتغل أستاذة في أحد أطوار التعليم.

ومن المقرر أن يجري عرض المشتبه فيه للمثول أمام النيابة العامة لمحكمة “الرمشي” بجرم الضرب المؤدي إلى القتل.