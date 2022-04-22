يقتل زوجته بعد ضربها بقارورة غاز في تڤرت
اهتزت، صبيحة اليوم، مدينة تڤرت، وبالضبط بحي 120 مسكن، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها زوجة من طرف زوجها بعد تعرضها لاعتداء عنيف بواسطة قارورة غاز، حسب بعض المصادر، أردتها قتيلة لأسباب تبقى مجهولة.
وحسب بعض المواطنين، فإن الزوج يعاني من اضطرابات نفسية في الوقت الذي فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة الملابسات الحقيقية للجريمة.
الجريمة البشعة خلفت ذعرا وسخطا كبيرين في مدينة تڤرت، خصوصا ونحن في “شهر الرحمة”، لترجع بذلك جرائم القتل بالمدينة إلى الواجهة وسط تخوفات المجتمع المدني الذي دق ناقوس الخطر من خلال النظر في الظاهرة ومعرفة أسباب تناميها.
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اهتز، اليوم، سكان ولاية الوادي، على وقع خبر وفاة سيدة في عقد الثالث من العمر، متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة تسبب فيها زوجها الذي يعاني من اضطرابات عقلية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضحية أم لأربعة أطفال كانت تقيم ببلدية “الحمراية” ضمن عائلة فقيرة جدا ويعيشون حياة البدو الرحل، وانتقلوا مؤخرا نحو بلدية “الدبيلة” بحثا عن الطعام، سواء لهم أو لما لديهم من ماعز، إضافة إلى اقترابها من ذويها عسى أن تحصل من أسرتها على بعض الصدقات لتطعم أطفالها، كما أن زوجها عاطل عن العمل ومريض يعاني من اضطرابات نفسية. وفي يوم الحادثة وبعدما تمكن منهم الجوع ولم يجدوا ما يأكلوا هي وأبناءها، خلدوا للنوم أين قام زوجها برش البنزين على كامل جسمها من دون أن تشعر وأضرم النار فيها، من دون معرفة أسباب ذلك، ولم تستفق الضحية، إلا بعد أن وصلت النار لكامل جسمها واستغاثت بمن حولها، ولكنها لم تجد إلا أطفالها الصغار، الذين طلبوا النجدة من جيرانها، لكن بعدما وصلت الحروق إلى أماكن عديدة في الجسم، ليتم نقلها نحو المستشفى، أين وضعت تحت العناية المركزة لحين استقرار الحالة قليلا، ومن ثمة نقلها نحو مستشفى الحروق بالعاصمة، أين فارقة الحياة اليوم.
من جهتها، المصالح الأمنية وفي وقت وجيز أوقفت الزوج، ويتم حاليا التحقيق معه في انتظار عرضه على العدالة.
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حجز أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، في عمليات متفرقة 8266 قرص مهلوس مع توقيف 8 أشخاص.
تفاصيل العملية تأتي بحجز فرقة أميه ونسةشخص وحجز 5700 كبسولة.
فيما اوقفت فرقة الحمراية 3 أشخاص وحجزت 1665قرص ببلدية الحمراية، كما تم توقيف شخصين وحجز 891 كبسولة ببلدية الرقيبة وانتحال صفة غير.
كما تم توقيف شخصين في كل من واد العلندة والوادي، فيما فتحت الفرق الإقليمية للدرك الوطني بالوادي تحقيقات في القضايا وتم تقديمهم لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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