يقتل زوجته بعد ضربها بقارورة غاز في تڤرت

اهتزت، صبيحة اليوم، مدينة تڤرت، وبالضبط بحي 120 مسكن، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها زوجة من طرف زوجها بعد تعرضها لاعتداء عنيف بواسطة قارورة غاز، حسب بعض المصادر، أردتها قتيلة لأسباب تبقى مجهولة.

وحسب بعض المواطنين، فإن الزوج يعاني من اضطرابات نفسية في الوقت الذي فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا لمعرفة الملابسات الحقيقية للجريمة.

الجريمة البشعة خلفت ذعرا وسخطا كبيرين في مدينة تڤرت، خصوصا ونحن في “شهر الرحمة”، لترجع بذلك جرائم القتل بالمدينة إلى الواجهة وسط تخوفات المجتمع المدني الذي دق ناقوس الخطر من خلال النظر في الظاهرة ومعرفة أسباب تناميها.

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