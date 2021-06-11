يقتل شقيقته ضربا بـ “مهراس” في “سيدي الجيلالي” بتلمسان!

الجاني التحق بسلك الشرطة قبل توقيفه خلال التربص بعد اكتشاف اضطرابه عقليا

اهتزت، ظهيرة أمس، دائرة “سيدي الجيلالي” أقصى جنوب ولاية تلمسان، على وقع جريمة قتل بشعة اقترفها مختل عقليا يدعى “ب.ج” في حق شقيقته المسماة “ب.ع” ذات 39 عاما، والتي لم تتفطن له عندما باغتها وانهال عليها ضربا بقضيب حديدي متمثل في “مهراس”، مسببا لها إصابات بالغة الخطورة في منطقة الرأس، والتي هلكت بفعلها، وتم على إثرها إخطار رجال الحماية المدنية، الذين هرعوا إلى عين المكان من أجل تحويل جثة الضحية إلى مصلحة تشريح الجثت بأقرب مؤسسة استشفائية، فيما طوّقت مصالح الأمن مسرح الواقعة التراجيدية، وفتحت تحريات معمقة في ملابساتها.

وعلى ذمة التحقيق الأولي في حيثيات هذه الجريمة التي هزّت سكون دائرة “سيدي الجيلالي”، علمنا من مصادرنا بأن القاتل كان على وشك الالتحاق بسلك الأمن الوطني قبل طرده خلال فترة التربص لاكتشاف اضطرابات عقلية عنده.

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية المدنية مرة أخرى لتحويل جثة شخص يبلغ من العمر 40 عاما، عقب العثور عليه جثة معلقة بحبل في المكان المسمى “المفتاحية” بضواحي دائرة “فلاوسن” شمال تلمسان، وقد عاينت قوات الأمن المختصة مكان الحادثة وأطلقت تحقيقات حول أسبابها.