يقتل شقيقه الأكبر ذبحا بخنجر ويدخل ابنه غرفة الإنعاش في سطيف!

اهتزت، نهار أمس، قرية “الخربة” في بلدية “أولاد عدوان” بولاية سطيف، على وقع جريمة قتل بشعة. راح ضحيتها كهل يبلغ من العمر 53 سنة، ينحدر من قرية “الخربة” ويقطن في بلدية “أوريسيا”.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تلقى الضحية طعنة بخنجر من طرف شقيقه الأصغر على مستوى الرقبة أردته قتيلا في عين المكان. وهذا بسبب خلافات عائلية مستمرة بينهما.

وحسب المصادر، فإن الجريمة وقعت في منطقة “مرجة الصيد” بجانب مصنع الإسمنت بحظيرة النقل. ملك للضحية “ز.ل”، البالغ من العمر 53 سنة، أب لعدة أولاد .ويشتغل رفقة ابنه وشقيقه الأصغر الجاني في نقل الإسمنت ولواحقه من وإلى مصنع الإسمنت في “عين الكبيرة”. حيث دخل الشقيقان في سوء تفاهم تحول إلى مناوشات. وبعدها إلى شجار أقدم من خلاله الشقيق الأصغر “ز.ت”، الذي يبلغ من العمر 51 سنة، بإخراج سكين وطعن شقيقه الأكبر بطعنة واحدة على مستوى الرقبة كانت كافية لوضع حد لحياته. فيما أصاب إبن شقيقه المدعو “ز.ل”، والذي دخل عقده الثالث بعدة طعنات على مستوى الجسم، منها إصابة على مستوى الظهر وصفت بالخطيرة.

الجريمة المروّعة شهدتها منطقة “أولاد عدوان”

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإجلاء الضحيتين ونقلهما إلى مستشفى “عين الكبيرة”. أين عمل الطاقم الطبي على تقديم كل الإسعافات للضحية الحي وإخضاعه لعملية جراحية. وبعدها وضعه تحت العناية المركزة. فيما قام الجاني بتسليم نفسه لعناصر الدرك الوطني في بلدية “أولاد عدوان”.