يقتل شقيقه بعدة طعنات “بوشية” داخل مقهى بسبب “التوسويس” في البليدة

أقدم شاب في الثلاثين من عمره، على إزهاق روح شقيقه بسبب الوسواس القهري الذي كان يعاني منه اعتقادا من أنه السبب بتحريض والدته على حرمانه من حقه في الميراث، ومحاولة طرده من المنزل الذي ساهم في بنائه، ليقوم غدرا بطعن شقيقه داخل المقهى بعدة طعنات خنجر بمدينة الشبلي.

بشاعة هذه الجريمة التي قلبت حال العائلة رأسا على عقب، كون الجاني والضحية أشقاء، تعود بتاريخ ديسمبر 2019 أين كان الضحية متواجدا بعد صلاة المغرب برفقة أصدقائه بمقهى بمدينة الشبلي، فشاهده شقيقه المتهم الحالي “ت.س” الذي كان يعاني من الوسواس القهري بأن شقيقه الاصغر يقوم بتحريض والدته بحرمانه من الميراث وطرده من المنزل الذي ساهم ببنائه بالجزء الاكبر من أمواله كونه الابن الأكبر، دخل إلى المنزل وأخذ معه سكين “بوشية” وتوجه مباشرة إلى شقيقه المتواجد بالمقهى ودون الحديث معه قام بطعنه عدة طعنات غدرا بأنحاء متفرقة من جسمه أمام ذهول المواطنين، الذين حاولوا الإمساك به ونزع له السكين إلا انه قاومهم، ولم يتوقف إلا بعد أن شاهد شقيقه يسقط أرضا، ليغادر مسرح الجريمة ويسلم نفسه لعناصر الشرطة، فيما تم إسعاف الضحية إلى المستشفى لكنه فارق الحياة بسبب الضربات القاتلة بالبطن والصدر والرقبة سببت له تمزق في الكبد ونزيف حاد أدى إلى الوفاة، المتهم وبعد استجوابه من قبل الشرطة حاول تبرير فعلته أنه يعاني من الوسواس القهار الذي لازمه طيلة حياته بسبب سوء معاملة عائلته له ومحاولة شقيقه طرده من المنزل بتحريض والدته، ليتراجع عن أقواله ويصرح أن سبب الجريمة كان بسبب رفض الضحية إرجاع له مبلغ 48 مليون سنتيم، في حين ولدى سماع أفراد العائلة، صرحوا بأن الأمور كانت جيدة مع الشقيقين ولم يكن هناك خلاف، وأنهم مستغربين من إقدامه على إزهاق روح شقيقه الأصغر غدرا ومع الإصرار بإنهاء حياته في ظروف غامظة، حيث ان ممثل الحق العام وبعد مرافعته التمس المؤبد في حق المتهم “ت.س” وبعد المشورة من قبل هيئة محكمة جنايات بمجلس قضاء البليدة أوقعت في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار.