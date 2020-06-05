يقتل صديقه العشريني بسيف “الساموراي” أثناء جلسة خمر بدوار 11 عين ولمان بسطيف

لقي الشاب(ن.ح) صاحب 20 سنة يتيم الأب، مصرعه بعد منتصف ليلة أمس، بأربع طعنات سيف نوع ساموراي، اهتز لها كيان سكان مدينة عين ولمان جنوب ولاية سطيف.

وحسب مصادر “النهار اون لاين”، فإن الجريمة وقعت بدوار المسمى، “إحدى عشر” بالتحديد المكان المسمى “بئر لحلو” في جلسة خمر بعدما غدر الجاني صاحب الـ 25 سنة صديقه، بطعنات سيف على مستوى القلب والرقبة، أردته قتيلا بعين المكان، لإنهاء جدال ومناوشات كلامية دارت بينهما، والتي سرعان ما تحولت إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

كما أكد نفس المصدر أن فرقة الدرك الوطني، محل اختصاص عين ولمان، فتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة بعد توقيف الجاني، وأضاف أيضا ان القاتل والمقتول كانا صديقين يعرفان بعضهما البعض أعز المعرفة منذ ان كانا يمتهنان بيع الخضر والفواكه وهما صديقين لشاب ثالث ثلاثيني كان برفقتهما في موقع الجريمة الذين يرتادان عليه بالقرب من وادي المنطقة، مستغلين ظرف الحجر الصحي لشرب الخمر، والذي تم توقيفه للنظر هو الاخر رفقة الجاني، فيما تم نقل الضحية لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف، بعين ولمان.

ومن جهة أخرى يضيف مصدر آخر من سكان المنطقة، عبر مكالمة هاتفية، ان السبب الحقيقي وراء هذا النوع من الجرائم هي تفشي ظاهرة تعاطي بعض شباب المنطقة للحبوب المهلوسة، التي تزاوجت مع ثقافة حمل الأسلحة البيضاء، الامر الذي جعل الشباب ينساقون وراء العنف بشكل مرعب.