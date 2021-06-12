يقتل صديقه بضربة “كاسك” على الرأس خلال جلسة خمر في تلمسان!

الجريمة وقعت قرب مسجد “بوزور” في “بوجليدة”

اهتزت، في الساعات الأخيرة، ولاية تلمسان، على جريمة قتل ثانية، والتي كانت منطقة “بوجليدة” مسرحا لها، وفيها أقدم شاب عمره 22 سنة على قتل صديقه الذي تربطه به علاقة جوار، إثر خلاف اندلع بينهما خلال جلسة خمر جمعتهما برفقة شخص ثالث بالقرب من مسجد “بوزور”. وعلمنا من مصادرنا بأن الجاني لم يتمالك أعصابه لينهال على صديقه البالغ من العمر 34 سنة ضربا بواسطة خوذة دراجة نارية، مسببا له إصابة بالغة في الرأس، انجر عنها نزيف داخلي سرعان ما أودى بحياة الضحية.

وقد أطلقت قوات الشرطة في أعقابها أبحاثا حثيثة، انتهت بالقبض على القاتل برفقة شخص ثانٍ، والذي وجهت له تهمة عدم التبليغ عن جريمة.

للإشارة، فقد سبقت هذه الجريمة أخرى قام فيها مختل عقليا بإزهاق روح شقيقته ذات 39 عاما، ضربا بقضيب “مهراس” في الرأس، وهذا داخل منزلهما الكائن بدائرة “سيدي الجيلالي” جنوب تلمسان، وتبين من التحقيق الأولي، بأن القاتل متورط في قضايا سرقة وأعمال حرق عائدة إلى الاختلالات العقلية التي يعاني منها، والتي بسببها خسر وظيفة شرطي التي كان بصدد الالتحاق بها، حيث تم اكتشاف علامات مرضه العقلي أثناء فترة التربص الذي يسبق العمل الميداني، فتقرر توقيفه عن العمل.