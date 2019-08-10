يقتل صديقه بطعنات خنجر بسبب مناوشات كلامية بدرڤانة في العاصمة

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى زميرلي بالحراش

اهتزت مساء، أول، أمس، مدينة درڤانة شرق العاصمة على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في سن الزهور على يد صديقه.

الحادثة وقعت عندما نشبت مناوشات لسانية بين الطرفين، قالت مصادر «النهار» إنها بسبب خلافات مسبقة

بين الطرفين، اشتدت لتتطور إلى عراك بالأيدي، قام خلاله الجاني بسل خنجر من جيبه ولم يتوان في طعن

الضحية في أنحاء متفرقة من الجسم. وعلى إثر الحادثة تدخلت وحدة الحماية المدنية بطلب من بعض

المواطنين ممن عايشوا الجريمة الرهيبة، وجرى حينها نقل الضحية على جناح السرعة الى مستشفى «سليم

زميرلي» في الحراش، أين لفظ أنفاسه الأخيرة هناك متأثرا بشدة الطعنات، فيما انطلقت في نفس الوقت

بحوث رجال الأمن من أجل توقيف الجاني الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته.

بالمقابل، شهدت العاصمة في غضون حوالي 10 أيام فقط 4 جرائم قتل راح ضحيتها أطفال وشباب لأسباب أقل

ما يقال عنها إنها تافهة، آخرها جريمة اهتز على وقعها سكان بلدية بوزريعة بأعالي العاصمة بعدما قام كهل بذبح جاره الطفل بسبب خلاف بسيط بين الاطفال.