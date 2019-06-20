يقذفني بالحجر… يقذفك بما ليس فيك

رأيت في المنام أني تشاجرت مع زوج أختي فهرب وصار يقذفني بالحجارة وطلب لي الشرطة ثم ركبت سيارة الشرطة.

وكنت سأرتدي خاتما فوقع مني وقمت برفعه فأخبرني الشرطي أنّ ساعتي جميلة، فما تعبير المنام؟

فارس من طارف

خيرا رأيت:

تذهب دلالة الحجر في المنام إلى القسوة والكلام المؤذي الذي يلحق المقذوف من القاذف.

فالرؤيا تدلّ على تعرض الرائي للكلام الجارح والظلم والافتراء كأن يقذف في عرضه أو يغتاب فيهم بما ليس فيه.

إذ يرمز الحجر إلى القسوة في التعامل وإلى البعد عن الله لقوله تعالى: «ثمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» البقرة (76).

فوصف بعض القلوب بأنها قاسية كالحجر لأنها لا تلين لطاعة الله ولا لذكره سبحانه.

ولهذا يدلّ مشهد القذف بالحجر في المنام على قذف الرائي بما يسيء إلى سمعته، قال تعالى في سورة النور «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ» (23).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوْبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ».

وعليه دلّت رموز المنام على تعرضك للأذى بالقذف كالتشهير المسيء لسمعتك أو اتهامك بما ليس فيك أو بما لم تفعل.

والشجار في المنام رمز الخلاف، وركوب سيارة الشرطة ربما تبحث عن عمل في ميدان الشرطة.

والخاتم الذي وقع منك ربما انتهاء عقد عمل ثم رفع الخاتم مرة أخرى فقد تمضي عقدا جديدا، والله أعلم.