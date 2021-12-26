يقلل من شأني ويحرجني أمام غيري

السلام عليكم ورحمة الله، سيدتي الفاضلة قراء الصفحة الكرام،أعلم والعلم لله أن الكثير من السيدات يعانين مثلي من المعاملة السئية من طرف أزواجهن، لكن صدقوني إن قلت لكن أن معاناتي من نوع آخر، فأنا حتى لو أقدت أصابعي شموعا لزوجي فهو دوما غير راض عني، علما أننا متزوجان منذ أكثر من عشر سنوات ولي معه طفلين.

سيدتي، زوجي المصون لا يفوت فرصة دون أن يقلل من شأني، وليت الأمر يقتصر عند هذا الحد، بل استصغاره لي يكون أحيانا أمام العائلة، وهذا يسبب لي إحراجا كبيرا، لا بل أدخلني في دائرة من الحزن والإحباط، بالرغم من أنه لا ينقصني شيء، لا أخلاق ولا جمال، ولا أستطيع البوح بما يؤلمني لأن أهلي لن يصدقوني فهو يعاملهم بإحسان كبير، ودوما يلقون اللوم عليّ،

يقلل من شأني ويحرجني أمام غيري

فهل حقا أنا المقصرة؟ وهل أنا من لا تعرف التصرف؟ علما أنني قائمة على شؤون بيتي على ما يرام، حتى أولادي يشهد لهم الجميع بحسن الأدب، أفيدوني من فضلكم؟

أم أيوب من البليدة

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