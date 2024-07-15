يقودها أفارقة.. عقوبات تصل إلى المؤبد لشبكة اجرامية تتاجر بالمخدرات

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، توقيع عقوبات. تتراوح بين السجن المؤبد و6 سنوات سجنا في حق شبكة إجرامية يقودها أفارقة تتاجر بالمخدرات بطريقة غير مشروعة.

حيث أن الشبكة تنقسم إلى قسمين، الأول مشكل من جزائريين، نمط نشاطهم هو ربط علاقات واتصالات مع الشبكة الثانية. المتمثلة في الرعايا الأفارقة المختلطة الجنسيات والجنس التي اتخذت عنوان نشاطها بالجهة الشرقية من الجزائر العاصمة. (حي علي صادق، حي فايزي، حي بن مراد وغيرها). وهذا باستغلالهم البنايات في طور الإنجاز. وكذا عملية استأجراهم لبنايات التي تضم عدة غرف في البناية الواحدة لتسهيل عملية الإقامة الجماعية. ما سهل في توسيع نشاطهم الإجرامي. حيث كان المتهمون يحددون مواعيد لإبرام صفقات بيع وشراء المخدرات الصلبة في ثلاث نقاط. منها فندق ” New dey” بحسين داي.

وجاءت طلبات النيابة بعد جلسة استجواب مطولة حيث أجرى رئيس الجلسة مواجهة بين المتهمين الـ17. المتواجد بينهم 16 رهن الحبس المؤقت، منهم فتاتين كل من المسماة ” محمد عائشة ” و”موانداي أيما”.

كما تم متابعة المتهمين جميعهم بجناية حيازة ووضع للبيع وتخزين ونقل المخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة. جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال.

تفجير قضية

كما انطقلت الوقائع من التقارير الإخبارية التي تفيد عن وجود شبكة إجرامية منظمة تمتهن نشاط الإتجار بالمخدرات الصلبة حيث يمتد نشاطها من إقليم دائرة حسين داي، ليتفرع إلى عدة مناطق بشرق وبغرب الجزائر العاصمة.

في حين، أن موعد الالتقاء يكون عبر 3 نقاط في فندق “HOTEL NEW DEY H.DEY” محطة سيارات الأجرة خروبة ، الواجهة البحرية LA FARGE حسين داي.

كما تم تحديد بعض عناصر هذه الشبكة، ويتعلق الأمر باسم المدعو “أ. محمد”، يملك اقامتين الاولى بحسين داي، وبرج البحري. والمدعو “ح.سفيان” مقيم ببن عكنون والمدعو “ا. يونس”، و المدعو “م. مهدي”، مقيم بدالي إبراهيم الجزائر.

وعليه تمت مباشرة عمليات ترصد وتتبع لأفراد الشبكة المشكلة من الجزائريين والأفارقة .

كما بينت التحريات ان المدعو “م. مهدي”، والمدعو “ح. سفيان” يلتقيان كثير بحي بن عكنون وبعدها يتنقلان سويا إلى منطقة برج الكيفان و برج البحري.

في حين، أفضت التحريات إلى تحديد هوية المدعو “أ.محمد” يقيم مع رعايا أفارقة بحي بن مراد برج الكيفان ببناية في طور الإنجاز والثاني يدعى “ديناكا عبد الله” المكنى BIG برج الكيفان مع البقية.

وعليه محاصرة محيط إقامة الرعية الإفريقية “كوفي الايس” المكنى SACKO BANTA . وكذا الرعية الإفريقية ذو البنية القوية ملتحي.

تفاصيل القضية

وبتاريخ 06/11/2023 أفضت المعاينة بمشاهدة الرعية الإفريقية ملتحي يخرج من البناية بحي برج الكيفان.

متوجها مباشرة إلى سيارة من نوع قولف رمادية اللون، على متنها شخصين أين امتطى برفقتهما. مع تسليم السائق المركبة شيء و بدوره استلم شيء منه ليغادر المركبة.

وفي المرة الثانية نفس الرعية الإفريقية غادر المسكن و توجه مباشرة إلى سيارة من نوع KIA SERATO رمادية اللون. على متنها ثلاثة اشخاص این امتطى برفقتهم مع تسليمه لشيء و بدوره استلم شيء

كما قام على إثرها الفوج الميداني الأول في تتبع السيارة الأول المتمثلة في مركبة من نوع “قولف الجيل السابع”. التي على متنها شخصان ليتم في حدود الساعة السابعة من إيقافها على مستوى متنزه الصابلات حسين داي وكان على متنها سائق المركبة المدعو “ح. م. إقبال” و ضبط بحوزته حزمة ملفوفة بشريط لاصق اسود اللون بداخلها 10 كبسولات من نوع الهيروين قدر وزنها بـ 26 غرام. بالإضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ18000 دينار.

كما ضبط لدى مرافقه المدعو “ز. عز الدين” كمية من مخدرات “الهيروين ” قدر وزنها بـ2 غرام وكبسولة واحدة تحتوي على مخدرات صلبة بنية اللون. والمركبة من نوع ” فوسفاقن” التي كان يقودها المشتبه فيه “ح.محمد”.

في السياق ذاته، قام الفوج الميداني الثاني في حدود الساعة 7.30مساء بتتبع السيارة الثانية من نوع KIA SERATO، على متنها 3 أشخاص من حي علي صادق ببرج الكيفان. متوجهة الى حي الحميز تم توقيف ركابها. وهم كل من السائق المدعو “ب.مهدي”، مسبوق قضائيا. وضبط بحوزته كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على 21 كبسولة من نوع الهيروين قدر وزنها بـ 52 غرام كانت مخبأة بأحكام بداخل محرك المركبة، مع المدعو “ق. يوسف” .