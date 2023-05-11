يقومون بسقي المحاصيل الزراعية بـ”الزيقو”.. توقيف 5 أشخاص في بسكرة

أوقفت مصالح الدرك الوطني 5 أشخاص قاموا بسقي محاصيل زراعية بمياه قذرة غير معالجة بمنطقة المسيد، بولاية بسكر. حسب ما أفاد به، بيان للقيادة العامة للدرك الوطني.

كما أوضح البيان ذاته أن العملية جاءت “في إطار محاربة كافة الجرائم لاسيما المتعلقة بالصحة العمومية والبيئة”. أين تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببسكرة من معالجة قضية تتعلق بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة غير المعالجة”.

وأضافت الهيئة النزامية ذاتها، أن التوقيف جاء بناء على معلومات واردة إلى الفرقة عن وجود أشخاص يقومون بسقي المحاصيل الزراعية. بالمياه القذرة مباشرة من قنوات الصرف الصحي عبر مجاري مائية مصممة بطريقة تقليدية لتجميع المياه القذرة ببلدية بسكرة وبالضبط بمنطقة المسيد”.

ومباشرة بعد ذلك -يضيف ذات المصدر- تمت مباشرة التحريات والقيام بتمشيط محيط الأراضي. والتي تبلغ مساحتها 20 هكتارا من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة ليتم توقيف 5 أشخاص.

كما تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بتقديم المتورطين أمامه والتنسيق مع السلطات المحلية. من أجل القيام بإجراءات إتلاف المحصول -كما خلص إليه بيان الدرك الوطني-.

وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بولاية الوادي أن الدولة تراهن على الفلاحة بمناطق جنوب الوطن. وهذا من أجل تحقيق الأمن الغذائي لما تزخر به من قدرات هائلة.

كما أوضح الوزير، “أن الدولة تراهن على الفلاحة بمناطق جنوب الوطن لتحقيق الأمن الغذائي لما تزخر به من قدرات هائلة”. و”هي التي تساهم في تغطية احتياجات السوق الوطنية من الخضر والفواكه”.

وتلقى هني عرضا مفصلا حول قطاع الفلاحة بالولاية وحول الديوان الوطني للبقول والحبوب الجافة. وكذا الوحدة المتوسطية للتبريد و أيضا قطاع الغابات.