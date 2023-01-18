يكون أكثر شدة.. إضطراب جوي جديد بداية من الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن إضطراب جوي من نوع آخر بداية من يوم الجمعة، ويتمثل في تسرب هواء سيبيري نحو المناطق الشرقية محمّل بأمطار جد غزيرة وتساقط للثلوج .

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء التي تعيشها الولايات الشمالية للوطن تعتبر شتوية بامتياز وكانت متوقعة ومنتظرة منذ أسابيع حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي. وذلك بسبب تسرب هواء قطبي بارد على المناطق الشمالية للوطن. حيث تمثل في تساقط أمطار معتبرة وأحيانا راعدة مرفوقة بحبات البرد. بالإضافة كذلك إلى تساقط للثلوج على كافة المرتفعات الداخلية التي يتراوح علوها مابين 700 إلى 800 وهو إضطراب جوي نشيط.

وأشارت بن رقطة، إلى أن الأجواء على المناطق الغربية ستتحسن خلال صبيحة الغد الخميس. بينما على الولايات الوسطى والشرقية فستتحسن الأجواء مساء الخميس. غير أن هذا الإستقرار سيبقى مؤقتا إلى غاية دخول إضطراب جوي من نوع آخر يوم الجمعة.

وكشفت ذات المتحدثة، أن مصالح الأرصاد الجوية تتوقع عودة الإضطرابات الجوية وهذه المرة دخول إضطراب من نوع آخر بداية من يوم الجمعة من نوع آخر مؤكدة أنه ليس هواء قطبي بل هواء سيبيري. يخص في البداية المناطق الشرقية ثم ينتقل إلى الولايات الوسطى يوم السبت. سيكون محمل بهواء بارد وأمطار جد معتبرة تكون غزيرة ومتواصلة.

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