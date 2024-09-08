يلغي زواجه ويقاضي خطيبته لاستعادة خاتم الخطوبة

وقع خاتم خطوبة تبلغ قيمته ما يقرب من 63 ألف يورو في قلب معركة قانونية أمام المحكمة العليا في ولاية ماساتشوستس بأمريكا.

وتعود العلاقة إلى عام 2017 عندما تقدم بروس جونسون، وهو مهندس متقاعد، لخطبة كارولين سيتينو، وهي معلمة سابقة. ويقدم لها بهذه المناسبة خاتم خطوبة من ماركة تيفاني بقيمة 70 ألف دولار.

لسوء الحظ بالنسبة للزوجين، توترت العلاقات قبل الاحتفالات المقررة في العام التالي.

واتهم خطيبته بالتحدث معه بشكل سيء وقبل كل شيء بخيانته.

ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها شبكة سي بي إس نيوز، فقد أنهى العلاقة بعد أن تلقى رسائل لرجل آخر على هاتفه.

وتنفي كارولين سيتينو الحقائق وتؤكد أن الرجل الذي كتبت إليه هو صديق قديم.

وأصر بروس جونسون على إلغاء حفل الزفاف ويطلب من خطيبته إعادة الخاتم، وهو الأمر الذي ترفض القيام به. ولذلك يتم رفع القضية إلى المحكمة.

في ولاية ماساتشوستس، ينص القانون على أن خاتم الخطوبة هو “هدية مشروطة”. ومن يقدمها كهدية يمكنه استعادتها إذا لم يرتكب “خطأ”.

وحكمت المحكمة الأولى لصالح كارولين سيتينو، حيث وجدت أن الرجل الذي أرسلت إليه الرسائل كان بالفعل صديقًا. وأن بروس جونسون كان مخطئًا في اتهامها بالخيانة الزوجية. لذلك كان الأمر متروكًا له “لتحمل مسؤولية انهيار هذه العلاقة”. وبالتالي ترك لكارولين الحق في الاحتفاظ بالخاتم.