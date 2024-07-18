يمكنكم الآن الاطلاع على نتائج البكالوريا

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مساء اليوم الخميس، عن نتائج امتحان شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا”، دورة جوان 2024.

وكشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة 2024 بلغت 58.28 بالمائة.

وقال الوزير خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج العامة للبكالوريا، فإن السنة الدراسية كانت مستقرة وإجراءات الإمتحان مطمئنة. لذا فإن كل تلميذ تحصل على 10/ 20 يعتبر ناجحا في البكالوريا. مضيفا أن شعبة آداب وفلسفة تحصلت على 52.47 بالمائة. ولغات أجنبية 64.11 بالمائة، تسيير واقتصاد 47.38 بالمائة. العلوم التجريبية 61.62 بالمائة. الرياضيات 82.25 بالمائة، تقني رياضي الهندسة ميكانية 7.5 بالمائة . وشعبة الفنون نسبة النجاح 79.45 بالمائة. ثانوية الرياضيات 100 بالمائة.

وقال وزير التربية، أن أشبال الأمة نسبة النجاح فيها وصلت إلى 77.95 بالمائة. أما نزلاء مؤسسات إعادة التربية فقفزت النسبة إلى 63.43 بزيادة قدرها 19 بالمائة.