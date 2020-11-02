يمكّن المواطنين من معرفة مساراتها ومواقيت الوصول..تطبيق على الهواتف لتحديد موقع حافلات “إيتوزا”.. قريبا

كشفت مصادر من وزارة النقل لـ”النهار”، عن اقتراب خبراء البرمجيات لديها في إطلاق برنامج خاص بالنقل الحضري على مستوى خطوطها البرية، بهدف تنظيم القطاع والتخفيف عن المواطنين الذين يستقلون حافلات “إيتوزا” الوطنية.

وأكّد المصدر بأنّ هذا البرنامج الجديد، يتمثل في تركيب أجهزة خاصة على مستوى حافلات المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، يستطيع من خلالها المواطنون تتبع مسارات الحافلات ومعرفة الوقت الذي ستصل فيه إلى محطة المسافرين الرئيسية أو المواقف الثانية المتواجدة على أطراف الطريق، وذلك عبر تحميل تطبيق خاص، بشرط أن يتم رفعه على أجهزة الهواتف الذكية للزبائن.

ومن المرتقب أن يتم إطلاق التطبيق الخاص بتتبع مسارات حافلات “إيتوزا” في القريب العاجل.