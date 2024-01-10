يناير الأمازيغي: الحماية المدنية تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث. لاسيما المنزلية وحوادث المرور, وذلك بمناسبة رأس السنة الأمازيغية 12 يناير 2974.

وأوضح البيان أنه “بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، يناير2974، التي تمثل تقاليد وعادات الأجداد المتوارثة, تسجل عدة حوادث منزلية مثل الاختناقات. لاسيما بغاز أحادي أكسيد الكربون, التسممات الغذائية, الحروق, الحرائق, السقوط والإنفجارات على إثر تسربات بالغاز. والتي تعود أسبابها بالدرجة الأولى إلى عدم الانتباه وعدم احترام الإجراءات والتدابير الوقائية”.

وأضاف في ذات السياق, أن “هذه المناسبة تشهد تجمعات عائلية, بحيث تقع معظم الحوادث المنزلية داخل المطبخ, المكان الأكثر خطورة داخل المنزل سواء بالنسبة للكبار أو الصغار, والتي قد تنجر عنها عواقب وخيمة متمثلة في خسائر في الأرواح أو الممتلكات, بالإضافة إلى حوادث الاختناقات جراء الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة المختلفة”.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين لأخذ “المزيد من الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث لاسيما المنزلية وحوادث المرور. والتي قد تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة وكذا التقيد بالنصائح والإرشاد الأمنية للتقليل أو الحد من وطأتها. وذلك من خلال القيام بالتهوية المستمرة للمنازل بهدف تفادي الاختناقات, ومعرفة أعراض التسمم بأحادي أكسيد الكربون مثل الغثيان. الصداع, الإرهاق, التقيؤ أو فقدان الوعي”.

كما تدعو ذات المصالح إلى “عدم ترك الأطفال لوحدهم في المطبخ والحمام, وضع مقابض المقلاة والقدور بعيدا عن متناولهم. حفظ الأدوية ومنتجات التنظيف بعيدا عن متناول الأطفال, فصل الأجهزة المنزلية في نهاية الاستخدام. مراقبة كل الأجهزة التي قد ينجم عنها وقوع حوادث قبل الخروج أو النوم. مثل الأجهزة الالكترونية, أجهزة التدفئة (مسخن الماء, مدفأة…الخ )”.

وبالنسبة لمستعملي الطريق, أكدت مصالح الحماية المدنية على ضرورة “الرفع من درجة الحيطة والحذر, تجنب السياقة في حالة النعاس والإرهاق خاصة بعد ساعة متأخرة من الليل أين يكون معدل حوادث المرور مرتفعا مع وجوب احترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة وكذا الإفراط في السرعة”.

وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية “تبقى مجندة على مدار 24 ساعة للتدخل, وفي حالة حدوث أي طارئ, تضع تحت تصرف المواطنين رقم النجدة 14 والرقم الأخضر 1021 مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان”.