يناير 2973 ..  منح جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغيتين بغرداية

تحصلت مساء اليوم بغرداية نادية عقاب على جائزة رئيس الجهورية للأدب واللغة الأمازيغيتين في طبعتها الثالثة. كما تم منح ايضا خلال الحفل جوائز التراث الثقافي اللامادي وعلوم اللغة الأمازيغية والتكنولوجيا.

وتم منح هذه الجائزة في إطار الاحتفالات الرسمية بإحياء السنة الأمازيغية، يناير 2973، وذلك خلال حفل نظم بجامعة غرداية.

الحفل تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة الثقافة والفنون، صورايا مولوجي، ومستشاري رئيس الجمهورية، والامين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، والسلطات الولائية ومنتخبين محليين.

بينما جائزة التراث الثقافي اللامادي فقد تم منحها إلى علي بولنوار، في حين عادت الجائزة الأولى في علوم اللغة الأمازيغية إلى ياسين يحياوي، وفاز سمير ايت بلقاسم بجائزة التكنولوجيا.