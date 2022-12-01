ينتحلان صفة شرطة لاختطاف صاحب وكالة سياحية ثأرا لشقيقهم المسجون ببيلاروسيا

أقدم أربع أشخاص بينهم طالب جامعي ومسير ملبنة ينحدرون من ولاية تيزي وزو على محاولة اختطاف صاحب وكالة سياحية. بباب الزوار بالعاصمة المدعو “أ.عبد الرؤوف” بعد استدراجه الى محطة النقل البري بخروبة. وخلالها أرغموه على الصعود معهم على متن مركبة رباعية الدفع. مننتحلين صفة رجال أمن تابعبن للفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالبليدة. قبل أن تتدخل رجال الشرطة خلال دورية روتينية لهم لاشتباههم في سيارة متوقفة.

كما عرضت، قضية الحال تفاصيلها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس. أين تابعت الأخيرة المتهمين الغير موقوفين كل من “آ.عمران” وشقيقه ” آ.علي” وصديقيهما ” أ.علي نبيل”. “ل .آكلي” بجناية محاولة خطف شخص عن طريق الاستدراج. وجنحة انتحال صفة الضحية عقب تحرير محضر من طرف أعوان الضبطية بالفرقة المتتقلة للشرطة القضائية انه بتاريخ 12 نوفمبر 2019. تمكنت ذات المصالح في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء على مستوى محطة النقل البري بخروبة بالعاصمة.

كما تم رصد سيارة رباعية الدفع من نوع “كيا سبورتاج” بيضاء اللون مشبوهة على متنها خمس أشخاص. وبعد الاقتراب من السائق والاستفسار منه أخطرهم بأنه “زميل” في مهمة رسمية وانهم مكلفين بمهمة توقيف شخص. الذي يتواجد بوسطهم في المقعد الخلفي وتحويله الى فرقة الدرك الوطني بالبليدة. وبغرض التأكد من هويتهم طلب رجال الشرطة من السائق تقديم الوثائق غير أن المعني بقي يتحدث في الهاتف. ثم طلب من العون أن يكلم رائد الفرقة ليتبين بعدها بأنهم ليسوا بعناصر الأمن. كما الشخص الذي برفقتهم مختطف بعد ارغامه على صعود المركبة بالقوة.

وكشفت التحريات في ذات القضية أن الضحية يعد صاحب وكالة سياحية بباب الزوار وبيوم الوقائع. تلقى اتصالا هاتفيا من صاحب رقم تبين للمتهم رفيق ايت بوعبد الله”. وطلب منه أن يكلم رائد الدرك بالبليدة الذي هو برفقته حسب ادعائه. وخلالها أخبره بأنه سيصل الى محطة خروبة في حدود الساعة الخامسة مساء. وكان المتحدث يخبره بأنه محل بحث ودمع عبارات سب وشتم.

الجناة للضحية “أيا أرواح الدولة معاك”

في حين، واصل الضحية انه بعد وصوله الى العاصمة وجد اربع أشخاص في انتظاره. وخلالها تقرب منه أحدهم المدعو “آ.عبد الله علي”. وقال له :” أيا أرواح الدولة معك” وقاموا بجره الى السيارة بالقوة قبل ان يصل رجال الشرطة. كما اضاف المعني أن سبب الحادثة انه بتاريخ 12؟اكتوبر 2019. تقدم الى مقر وكالته بباب الزوار بوعبد الله رفيق و” خ.نسيم” وطلبا منه جلب تأشيرة سفر لهما للسفر الى بيلاروسيا وسلماه الملف كاملا مع مبلغ 1000 اورو وبعد الحصول عليهم بتاريخ 17 اكتوبر 2021 التقى بهما بالمطار وسلمهما جواز السفر وبعد مراقبة وثائقهما بالمطار وصل الى علمه أنهما كانا يتواجدان بمطار مينسك عاصمة بيلاروسيا وتم ايقافهما هناك بتهمة الهجرة غير شرعية لعدم اقتنائهم تذاكر العودة.

المتهمون بالجلسة أنكروا الوقائع المنسوبة اليهم مصرحا المتهم ” آ. عمران” أن اودع شكوى ضد الضحية تتعلق بالنصب راح ضحيته ضحيتها شقيقه ” رفيق” المتواجد حاليا بالسجن وان عناصر الدرك بالبليدة هم من طالبوا منه استدراجه وانه بعما تم اخطارهم بالقضية عبر الهاتف والاتصال بالفرقة الإقليمية بالولاية اخطرهم انه الضحية ليس له أمر بحث بل محل شكوى في قضية نصب .