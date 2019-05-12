ينتحلون صفة أعوان الهلال الأحمر الجزائري لجمع الأموال بطرق غير شرعية

لجأ بعض الأشخاص بولاية تيارت إلى انتحال صفة أعوان الهلال الأحمر الجزائري من أجل جمع الأموال بصفة غير شرعية.

حيث قال عبد العزيز خروبي رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري بتيارت، أنه لم يمنح أي تصريح للعناصر بجمع الأموال.

مشيرا إلى أن العمل التضامني للأعوان يقتصر على جمع المؤونة عبر الأسواق ويمنع منعا باتا إحضار النقود.

مضيفا أن هناك أطراف مجهولة المصدر تقوم بجمع الأموال تحت إسم الهلال الأحمر الجزائري ولا نعلم مصدر جمعيتهم.

مؤكدا في ذات السياق، أنه أرسل برقية إلى والي الولاية أخبره فيها عن الأمر لتفادي إلصاق التهم بأعوان الهلال الأحمر الجزائري.