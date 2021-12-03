ينتحل صفة ضابط سامي بالأمن للاحتيال على ضحاياه بمستغانم

يدعي إخراج سيارات من المزاد العلني

تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم من توقيف شخص متورط في قضية النصب والاحتيال مع انتحال صفة ضابط سامي.

القضية جاءت تنفيذا لتعليمة نيابية صادرة عن نيابة محكمة مستغانم مفادها شكوى تقدم بها احد الأشخاص لتعرضه للنصب والاحتيال وسلب مبلغ مالي قدر بأكثر من 58 مليون سنتيم.

الضحية أوضح ان المشتكي منه عرض عليه مركبة من علامة آسيوية يستطيع ان يجلبها له من المزاد العلني باستخدام نفوذه كضابط سامي في إحدى الأسلاك الأمنية.

التحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية مكنت من رصد خطة أمنية للإيقاع بالمشتبه فيه الذي ينحدر من إحدى الولايات للجهة الغربية للوطن، بعد استدراجه عن طريق الضحية إلى مدينة مستغانم.

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية بولاية المدية من الإطاحة شخص يحتال على المواطنين. وينتحل صفات شخصيات سامية في الدولة.

جاءت عملية التوقيف بعد ورود معلومات عن شخص ينتحل صفات متعددة. كوكيل جمهورية وقاضي حكم وضابط سامي في الجيش حسب نوع ضحاياه.

بالمقابل كان المشتبه فيه يستغل ضحاياه بالنصب. بالإضافة إلى إيهام ضحاياه بقضاء مصالحهم في عدة إدارات عمومية وفي السجون والقضاء مقابل مبلغ مالي.

خلال العملية تم تسليم المشتبه فيه إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق معه لدى محكمة البرواقية.

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عثرت فرقة الغطاسين للحماية المدنية على جثة عامل بميناء مستغانم يبلغ من عمر 55سنة الذي سقط بحوض مائي على مستوى الميناء.

حيث باشرت فرقة الغطاسين للوحدة البحرية عملية البحث في ظروف جوية ممطرة وبعد صعوبة في إمكانية العثور عليه. بسبب شساعة مكان الغرق وإستحالة الرؤية تم وضع مركز قيادة عملياتي للحماية المدنية من أجل وضع مخطط للبحث.

وعليه تم الإستنجاد بفرقة الغطاسين لولايتي غليزان ومعسكر بهدف تقديم الدعم قصد البحث عن الرجل الذي عثر عليه متوفي في الحوض المائي بميناء مستغانم.

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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف ثلاثة أشخاص متورطون في قضية العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة. وجاءت هذه العملية على إثر التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد سلي يوم 27/11/2021 على الساعة السابعة صباحا. وهذا بعد العثور على جثة رضيعة مجهولة الهوية على حافة الطريق البلدي غير مرقم بحي سونلغاز بلدية واد سلي. وعلى الفور تم تكثيف التحريات مع تنشيط عنصر الإستعلام من أجل تحديد هوية الرضيعة وتوقيف الفاعلين. كما تم تحديد هوية المشتبه فيهم في نفس اليوم. و يتعلق الأمر بوالدة الطفلة البالغة من العمر 26 سنة وأمها وصديق الفتاة والذي حملت منه بطريقة غير شرعية. وأثناء التحقيق تبين أن “الأم العازبة” قامت بوضع مولودتها بالمنزل العائلي في صحة جيدة وعلى قيد الحياة بمساعدة والدتها. كما قامت بلف إبنتها الرضيعة ببطانية من أجل كتم صراخها، وعدم إكتشاف أمرها. كما قامت بالإتصال بصديقها والد الطفلة من أجل إخباره بإزدياد المولودة وكيفية التصرف بها والتخلص منها. وأرسل هذا الأخير امرأة إلى مقر سكن صديقته من أجل أخذ الطفلة، ليتم وضعها في قفة بلاستيكية وتسليمها لها. وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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