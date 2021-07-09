ينحدران من معسكر.. إنتشال جثتي طفلين غريقين من شاطئ مرسى الحجاج بوهران

لقي طفلان قاصران حتفهما غرقا عصر يوم أمس في حادث مأساوي على مستوى شاطئ مرسى الحجاج بوهران. بعد أن جرفتهما تيارات مائية نحو العمق.

الطفلان ينحدران من بلدية بوهني التابعة إقليميا لدائرة سيق في ولاية معسكر وتجمعهما صلة قرابة عائلية. حيث تم انتشالهما من طرف أعوان مصالح الحماية المدنية. قبل تحويل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الجوارية للصحة العمومية بالمحقن.

ويتعلق الأمر بكل من ضرار عمار 14 سنة الذي انتشلت جثته في نفس اليوم. وعمار حمزة 17 سنة الذي تم العثور عليه ملقى في الشاطئ في حدود الساعة الخامسة من صبيحة اليوم الجمعة. الحادثة خلفت حزنا عميقا لدى أهالي وساكنة بلدية بوهني وأربكت الكثير منهم.