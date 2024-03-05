ينحدرون من عدة ولايات.. 28 شخصا ينشطون ضمن شبكات ومتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من الإيقاع بشبكات اجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات، الأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية.

وهي العمليات النوعية التي تمت وقف مخطط ميداني لتضييق الخناق على نشاط هذه الشبكات حيث وبعد ترصد وتتبع لتحركات عناصرها تم توقيفهم بعد خطة محكمة التنفيذ.

وأسفرت العمليات عن الإيقاع بـ 28 شخصا ينحدرون من عدة ولايات وحجز كميات معتبرة من السموم التي كانت موجهة للترويج باحياء ولاية وهران تمثل في 2638 قرصا مهلوسا، 700 غ كيف، 10 غ كوكايين، 2418 وحدة خمر، مبلغ 300 الف دج، أسلحة بيضاء، جهاز لتحديد المواقع، هواتف نقالة، سيارة سياحية ودراجتين ناريتين محل سرقة.