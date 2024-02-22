ينحدرون من 10 ولايات.. الإطاحة بشبكة إجرامية واسترجاع 25 مركبة مسروقة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، بداية هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها الإدارية. مع استرجاع 25 مركبة مسروقة من مختلف الأنواع والعلامات. بينها مركبة محل نشرة بحث دولية, حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن التحريات التي باشرها محققو المصلحة المركزية في هذه القضية، أسفرت عن “توقيف 14 شخصا من عناصر الشبكة. ينحدرون من ولايات مستغانم، وهران، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، عين تموشنت، تلمسان، الجزائر العاصمة، البليدة والمسيلة. مع إحباط مخططهم الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية لملفات إدارية لمركبات مسروقة. وطمس مواصفاتها التقنية بتواطؤ مع موظفين من المصالح الإدارية”.

ولفت نفس المصدر إلى أنه “تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم”.