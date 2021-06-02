ينحدر من ميلة.. العثور على الغريق المفقود في سكيكدة

أخبار الجزائر
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ينحدر من ميلة.. العثور على الغريق المفقود في سكيكدة
بقلم أسماء.ع

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من العثور على الغريق المفقود في عرض البحر بشواطئ ولاية سكيكدة. وتم تحديد موقع الجثة على بعد 300 متر من شاطيء “المريسة” ببلدية فلفلة.

وينحدر الغريق المعثور عليه بعد 8 أيام من البحث، من ولاية ميلة، ويبلغ 26 سنة، حيث تم نقل جثته لمستشفى سكيكدة. ويعتبر الشاطئ واد ريغة العربي بن مهيدي غير مسموح للسباحة.

وشارك في عملية البحث عن الغريق،  مختلف الرتب من الحماية المدنية، وغطاسي الوحدة البحرية لولاية سكيكدة. كما شهدت العملية مشاركة حراس موسميين غطاسين هواة وشباب متطوعون.


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