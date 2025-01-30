ينشطان في ترويج المؤثرات العقلية..توقيف شخصين من أكبر البارونات المبحوث عنهم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من توقيف أحد أكبر البارونات المبحوث عنهم والتي تنشط في مجال ترويج مختلف المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني فإن الشخصين معروفين بأعمال ممنوعة في مجال التهريب. وكذا حمله للأسلحة النارية أثناء مختلف تنقلاته والتي يستعملها في اعتداءاته في السطو والسرقة رفقة مرافق له. كما تم حجز بندقية مضخية نوع سكوربيو، ثمانية خراطيش عيار 12 ملم ومركبة.

تعود وقائع القضية إلى عمليات البحث والتحري المكثفة لأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالوادي، ليتم تأكيد مكان تواجد المشتبه فيه الرئيسي وذلك على مستوى أحد الأحياء الشعبية لولاية الوادي، على الفور “تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية موجهة إلى مكان تواجده. أين تم رصده على متن سيارة نوع طويوطا ستايشن، ليتم غلق جميع المسالك التي من المحتمل أن يسلكها.”

هذا الأخير-يضيف البيان-“وفور مشاهدته لأفراد الدورية حاول الفرار ليصطدم بجدار إسمنتي لأحد المنازل، ثم ترجل ولاذ بالفرار على الأقدام، أين تم اللحاق به وتوقيفه. أما مرافقه أبدى مقاومة عنيفة وذلك بحمله بندقية مضخية نوع سكوربيو، ليتم توقيفه وحجز البندقية”.

وقد تم إقتياد الموقوفان رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مع إنجاز ملف قضائي للقضية وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.