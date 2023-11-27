ينصبان على الفايسبوك.. أمن تيبازة يوجه نداء للجمهور

أصدرت مصالح أمن ولاية تيبازة، نداء للجمهور بخصوص تورط شخصين في قضية التشهير والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما جاء في بيان لذات المصالح.

وقال البيان المرفق بصورة شخصين، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية و عملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، فإن الشخصين الظاهرين في الصور (ب م م) و (ن ص) مشتبه تورطهما في قضية التشهير والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستغلال حسابات الكترونية حاملة للأسماء المستعارة ” wladi wladi des anges و “maman des anges”.

وتوجه مصالح أمن ولاية تيبازة عبر نفس البيان، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية الشخصين المشبوهين أو لديه معلومات تفيد التحقيق حولهما، التقرب من فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول ببواسماعيل أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.