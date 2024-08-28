ينقله البعوض.. وفاة شخص بسبب مرض نادر في الولايات المتحدة

توفي شخص في شمال شرق الولايات المتحدة نتيجة لمرض التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE). وهو مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية يوم أمس الثلاثاء.

وحددت وزارة الصحة بولاية نيو هامبشاير في بيان، المريض بأنه شخص بالغ من بلدة هامبستيد. دون تقديم تفاصيل إضافية حول الجنس أو العمر. وذكر البيان الصحفي أن الشخص دخل المستشفى بسبب تدهور خطير في الجهاز العصبي المركزي وتوفي متأثرا بمرض “eee” الذي ينتقل عن طريق البعوض.

ويضيف: “آخر إصابة بشرية معروفة بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في نيو هامبشاير كانت في عام 2014”. عندما أبلغت وزارة الصحة عن “ثلاث إصابات بشرية، بما في ذلك حالتا وفاة”.

وتأتي الوفاة وسط مخاوف متزايدة في شمال شرق الولايات المتحدة بشأن خطر انتشار مرض EEE. والذي قد يتفاقم انتشاره بسبب تغير المناخ.

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت ولاية ماساتشوستس، المجاورة لنيو هامبشاير. عن أول حالة لمرض EEE لهذا العام في تلك الولاية، لدى رجل ثمانيني.

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، وكالة الصحة العامة الأولية في الولايات المتحدة. فإن أعراض فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي تشمل الحمى والصداع والقيء والإسهال والتغيرات السلوكية والنعاس. ويمكن أيضا أن يسبب مشاكل عصبية كبيرة.

ويموت ما يقرب من 30% من المصابين، ويعاني العديد ممن ينجون من آثار لاحقة جسدية أو عقلية. كما يعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا وأكثر من 50 عامًا الأكثر عرضة للخطر.

وتنصح السلطات الصحية باستخدام منتجات طاردة البعوض، وارتداء الملابس الواقية في الهواء الطلق. وإزالة نقاط المياه الراكدة بالقرب من المنازل لتقليل سهولة تكاثر البعوض.

كما يشير تقرير صادر عن موقع المناخ المركزي لعام 2023 إلى أن عدد “أيام البعوض”. عندما تكون الظروف الجوية الدافئة والرطبة مثالية للحشرة، قد زاد في معظم أنحاء الولايات المتحدة. على مدى العقود الأربعة الماضية، بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.