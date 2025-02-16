ين يحيى يكشف عن تشكيلته الأساسية لمواجهة الغريم شباب بلوزداد

كشف المدرب خالد يحيى عن تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة فريقه مولودية الجزائر أمام الغريم شباب بلوزداد في الدور الـ 16 من منافسة الكأس.

وسيعتمد المدرب بن يحيى على متوسط الميدان زكرياء دراوي بشكل أساسي، لينشط وسط الميدان بشكل أكبر، بعدما كان اللاعب السابق لشباب بلوزداد يشارك بشكل إحتياطي..

كما سيعتمد بن يحى على الثنائي زكرياء نعيجي والطيب مزياني بشكل أساسي، ما يؤكد النهج التكتيكي الهجومي الذي سيركز عليه طيلة التسعين دقيقة.

وكان بن يحيى أحد المصممين في الفوز بنهائي كأس السوبر أمام شباب بلوزداد، حيث يسعى لتكرار نفس السيناريو في منافسة أخرى.

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